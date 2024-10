Prostituta tirou jogador da Alemanha da disputa de Copa do Mundo

< > at Fritz-Walter-Stadion on March 25, 2015 in Kaiserslautern, Germany. Crédito: Alexander Hassenstein

O ex-jogador alemão Max Kruse revelou o motivo que o tirou da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Na versão alemã do Big Brother, o ex-atacante disse que foi flagrado com uma garota de programa no hotel onde estava hospedado com a seleção da Alemanha, antes de um amistoso contra a Inglaterra, em novembro de 2013. O fator teria sido determinante para Joachim Löw, técnico da equipe na época, deixá-lo de fora da lista final. De acordo com o atacante, que nunca tinha falado abertamente sobre o episódio, a ideia surgiu durante uma partida de pôquer com companheiros de seleção. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Fui para o meu quarto e ela chegou. Na hora, já fiquei com uma sensação ruim, mas começamos a conversar. Estávamos juntos há cinco minutos, quando o Hansi Flick (então auxiliar de Löw e hoje técnico do Barcelona) e o Oliver Bierhoff (diretor de seleções) bateram à minha porta. Eles só me falaram para mandar a garota embora e que teriam uma conversa mais séria comigo no dia seguinte”, relatou o ex-jogador, que prosseguiu: “Não fui suficientemente sensato. Pedi para ela ir direto ao meu quarto. Teria sido mais inteligente reservar um quarto extra, em outro andar. Bem, no dia seguinte, eles me falaram que estavam felizes com meu desempenho, mas que eu precisaria estar 100% focado em futebol para ir ao Mundial. Fiquei devastado”, revelou o ex-jogador. Kruse ‘delata’ companheiros, mas não entrega nomes Max Kruse disse ainda que outros jogadores da seleção alemã também contrataram serviços de prostituição no mesmo dia.

“Acho que eles foram mais espertos do que eu, porque ninguém ficou sabendo e eles continuaram sendo convocados”, disse o ex-jogador, sem revelar os nomes dos envolvidos. Esta não foi a primeira declaração polêmica de Kruse sobre o período da Copa do Mundo de 2014. Há dois anos, em uma visita a uma feira erótica em Berlim, o ex-jogador afirmou que alguns companheiros da seleção que conquistou o tetra mundial no Brasil traíram suas esposas durante a competição. Assim como fez no reality show, ele não entregou os possíveis adúlteros. Quem é Kruse? Max Kruse, de 36 anos, foi revelado pelo Werder Bremen. Depois, passou por St. Pauli e Freiburg antes de chegar ao Borussia Mönchegladbach, em 2013. Por lá viveu o auge de sua carreira. Defendeu ainda clubes como o Wolfsburg, Fenerbahçe e Union Berlin, antes de encerrar a carreira no Paderborn, na última temporada.