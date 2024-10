Polícia tem provas que ligam autoria de crime a lideranças da Mancha Verde

Seis membros da principal organizada do Palmeiras foram alvos de pedidos de prisão preventiva por serem suspeitos no conflito com a Máfia Azul

Seis integrantes da liderança da Mancha Verde são suspeitos de planejar o ataque a membros da Máfia Azul, no último final de semana. Assim, o presidente da organizada do Palmeiras, o vice e mais quatro componentes foram alvos de pedidos de prisão preventiva. A Polícia colheu indicativos que vinculam estes torcedores do Alviverde à emboscada sobre a organizada do Cruzeiro.

Assim, a investigação policial aponta o presidente da Mancha Verde, Jorge Luiz Sampaio Santos, como o ‘líder intelectual e principal interessado na ocorrência’. Afinal, as autoridades relembram um conflito anterior entre as organizadas em 2022. Na oportunidade, Jorge ficou machucado e teve seus documentos roubados pelos integrantes da Máfia Azul e, posteriormente, tornou-se alvo de insultos. Com isso, a polícia entende que o ataque foi uma espécie de vingança.

Diversas situações de hostilidade entre os delinquentes foram registradas e, na sequência, compartilhadas nas redes sociais. O palmeirense presente no vídeo destacava a organizada, os atuais líderes e até mesmo um antigo fundador. Isso enquanto gritava e agredia os cruzeirenses, que estavam cobertos de sangue e no chão.

“Jorge é o principal interessado e beneficiado da vingança tomada parte no último domingo. Como destacado pela AUTORIDADE, teve seu nome repetidamente aludido durante as agressões quando outros membros da torcida assim se identificavam como ‘Tropa do Moacir” [falecido fundador da torcida, que morreu com 22 tiros em março de 2017] e ‘tropa do Jorge’. (…) De grande influência e idolatria, nos termos da referência policial, Jorge tem evidente vínculo com os fatos criminosos”, detalha documento do Ministério Público de São Paulo.

“Nas imagens trazidas, com torcedores ensanguentados, alguns aparentemente desacordados, próximo de um ônibus em chamas, indivíduo com pedaço de ferro brada: ‘é a Mancha, filha da p***, entendeu? É a Mancha, seu c****, entendeu? (chute na cabeça de uma das vítimas). Aqui é tropa do Moacir, c******, é a tropa do Jorge, seu arrombado’”, complementa o documento.

“Não restam dúvidas que Jorge é um indivíduo de alta periculosidade que tem uma influência grande dentro da torcida organizada Mancha Verde e que vem organizando eventos cada vez maiores, criminosos, perigosos, desastrosos, vergonhosos não só para o Esporte como para a Segurança Pública do Estado de São Paulo e do resto do país”, aponta o relatório do inquérito policial.