Flamengo desembolsou mais de R$ 125 milhões com Alcaraz

Carlos Alcaraz foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Para contar com o jogador, o Rubro-Negro desembolsou mais de R$ 125 milhões entre direitos federativos, luvas e custo de intermediação. Esse valor é quase o total de investimentos do clube carioca no terceiro trimestre do ano, que, segundo o último demonstrativo financeiro, foi de R$ 166.438 milhões.

O argentino já marcou dois gols com a camisa rubro-negra. O último foi no empate do Flamengo nesta quarta-feira (30), em 1 a 1 contra o Internacional, em partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro foi contra o Bahia, logo no segundo jogo do técnico Filipe Luís no comando da equipe, no início do mês. Os dois gols, portanto, foram de pênalti. Além disso, o jogador também já contribuiu com uma assistência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Alcaraz chegou ao Flamengo na segunda janela de transferências e atuou em dez partidas. Ele foi titular em apenas quatro, pois o argentino de 21 anos ainda vive um período de adaptação.