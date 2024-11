Ex-Palmeiras vibra com sexta vitória seguida do Al-Sadd

O Al-Sadd conquistou uma importante vitória pelo Campeonato do Catar ao bater o Al-Rayyan por 2 a 1, nesta quinta-feira (31). No entanto, o clube enfrentou dificuldades para conquistar o resultado de virada, nos minutos finais da partida. Com a vitória, a equipe, que tem como uma de suas principais peças o atacante Giovani, ex-Palmeiras, chegou à sexta vitória consecutiva, somando a liga nacional e a Champions da Ásia.

Em uma partida marcada pelo equilíbrio, foi a equipe visitante que abriu o placar já na segunda etapa. Aos 22 minutos, Trézéguet balançou as redes. Mas não deu nem tempo para comemorar. Dois minutos depois, Waad empatou para os donos da casa. E coube a Afif, aos 44 do segundo tempo, virar e confirmar a vitória do Al-Sadd.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa maneira, Giovani chegou à nona partida com a camisa do Al-Sadd. Titular da equipe, ele falou sobre a vitória e a sequência da temporada.