Bolasie, do Criciúma, revela desejo de conhecer ídolo do Flamengo

Um dos destaques do Brasileirão, o atacante Yannick Bolasie, do Criciúma, revelou o desejo de conhecer o ex-atacante Adriano Imperador. Em uma publicação feita em sua conta no X, o congolês de 35 anos declarou sua admiração pelo ídolo do Flamengo.

Apesar da idolatria pelos feitos de ‘Didico’ em campo, o camisa 11 da equipe catarinense destacou o lado humano do ex-Inter de Milão.