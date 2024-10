André Ramalho é punido pelo STJD e pode virar desfalque no dérbi

Defensor recebeu dois jogos de gancho por expulsão no clássico contra o São Paulo e pode ficar fora do embate contra o Palmeiras

O zagueiro André Ramalho foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira (31/10), por sua expulsão no clássico entre Corinthians e São Paulo. Ele recebeu a punição no segundo tempo, na derrota do Timão por 3 a 1 para o Tricolor Paulista . O STJD determinou que o defensor cumpra dois jogos de suspensão pelo cartão vermelho.

A comissão do STJD o enquadrou no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): praticar ato desleal ou hostil durante a partida. A pena poderia variar de uma a três partidas. O Timão pode entrar com pedido de efeito suspensivo e ter o zagueiro no dérbi.

No Majestoso, o árbitro Rafael Rodrigo Klein decidiu pelo vermelho por entender que o zagueiro do Corinthians teve conduta violenta ao atingir Luciano quando o jogo estava paralisado.

Caso André Ramalho realmente fique fora do dérbi, o técnico Ramón Díaz vai perder os dois zagueiros titulares para o clássico. Afinal, Cacá, com dores no quadril, também é dúvida e deve perder o embate contra o Palmeiras. Assim, o treinador argentino deve recorrer a Félix Torres e Gustavo Henrique. Caetano, que também poderia ser uma opção, está afastado por ainda não ter renovado seu contrato com o Alvinegro.