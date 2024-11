Adaptação rápida: gols e assistências fazem de Braithwaite uma referência no Grêmio

Aliás, logo em sua estreia no Tricolor Gaúcho, Braithwaite marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal. A adaptação ao futebol brasileiro foi rápida, e o jogador aproveitou uma lesão de Diego Costa para conquistar a titularidade e não a perdeu mais. Fora de campo, o dinamarquês faz questão de aprender a língua portuguesa e a cultura do Rio Grande do Sul.

O atacante Braithwaite chegou ao Grêmio há três meses, e suas aparições tiveram efeito imediato no time comandado por Renato Gaúcho. O dinamarquês soma gols e assistências, além de ter colocado Diego Costa no banco de reservas, até então titular sem contestação.

Os números de Braithwaite são excelentes; afinal, em 13 jogos, o Grêmio venceu seis com ele em campo, perdeu cinco e empatou outros dois duelos. Foram cinco gols anotados e duas assistências. Mesmo com Renato fazendo modificações a cada rodada, o atacante mantém a vaga de titular no Imortal.

O Grêmio volta a campo nesta sexta-feira (1) para medir forças com o Fluminense, no Maracanã. O jogo está marcado para às 21h, na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time ocupa, atualmente, a 11ª posição, com 38 pontos.

