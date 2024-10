Zagueiro do Atlético provoca River Plate após classificação: ‘Mais fogos, por favor’

Em uma postagem em sua conta oficial do Instagram, o camisa 8 do Galo compartilhou um vídeo de um jornalista argentino da Fox Sports, que dizia que o River é “inteligente, intenso e mete medo nos adversários”. Logo após, aparece um bebê dando gargalhadas. Na legenda, ele escreveu: “Mais fogos de artifício, por favor”.

O Atlético está na final da Copa Libertadores . A confirmação ocorreu na noite dessa terça-feira (29), com o empate sem gols no Monumental, na Argentina. O primeiro jogo foi vencido pelo Galo por 3 a 0, na última semana, na Arena MRV. Com a classificação, o zagueiro Junior Alonso provocou o adversário argentino.

Zagueiro e o comportamento do Atlético

Após a partida, afinal, Alonso destacou a boa atuação do Galo na noite dessa terça-feira.

“Fizemos um ótimo trabalho. O jogo tinha 180 minutos. Cumprimos nosso dever em casa e, aqui, jogamos pelo resultado. Estamos felizes com o desempenho e pela classificação. Agora, falta mais um jogo. Controlamos bem. Aconteceram muitas coisas antes do jogo, como os foguetes no hotel. Eles atrasaram a saída do ônibus para o estádio. Isso nos motivou”, disse em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

Assim, o Atlético aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Peñarol para saber com quem disputará o título. No primeiro jogo, aliás, o clube carioca venceu por 5 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.