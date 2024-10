Tottenham vence o City e avança na Copa da Liga Inglesa

Com gols de Werner e Sarr, Spurs batem o mistão dos Citizens e seguem em busca do título da competição mata-mata Crédito: Jogada 10

O Tottenham está classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (30), os Spurs venceram o duelo contra o Manchester City, em casa, por 2 a 1. Werner e Sarr marcaram os gols do triunfo, com Matheus Nunes descontando. Agora, a equipe londrina aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário na competição. O técnico Pep Guardiola teve muitos problemas de lesão para escalar o Manchester City. Afinal, nomes como De Bruyne, Rodri, Walker, Grealish e Doku eram desfalques, além de Akanji, que sentiu no aquecimento. E, por conta da maratona de jogos, deixou outros importantes atletas como opção no banco, como Gvardiol, Bernardo Silva e Haaland. Tottenham melhor no início do jogo Os primeiros 25 minutos foram todos do Tottenham. O treinador Ange Postecoglou soube segurar o City e saía com qualidade e velocidade da forte marcação feita de forma costumeira pela equipe de Guardiola. Assim, logo aos cinco minutos, abriu o placar com Timo Werner, que aproveitou grande jogada coletiva e passe açucarado de Kulusewski.

O segundo saiu após cobrança curta de escanteio aos 25, que o meia sueco tocou para Sarr bater da entrada da área, no cantinho de Ortega. Segunda assistência do camisa 21 dos Spurs. City reage no fim da etapa inicial Os últimos 15 minutos, no entanto, foram do City, que passaram a controlar o jogo e contavam com boas jogadas dos pontas Savinho e Matheus Nunes. Eles infernizavam os laterais do Tottenham, mas faltava o centroavante. Assim, a bola passava na pequena área e Foden, que não é camisa 9, chegava atrasado. Ou finalizava na cara do Vicario, para fora. LEIA MAIS: Manchester United goleia Leicester na primeira partida sem Erik ten Hag

No último minuto, o City diminuiu. Em outra jogada pela ponta, Savinho passou como quis pelo marcador e cruzou. Novamente a bola passou pela área, mas Matheus Nunes, do lado esquerdo, mandou para o fundo das redes, para lamentação do técnico Ange Postecoglu. A conversa no vestiário fez bem aos Spurs, que voltaram melhor. Ortega pegou finalização no cantinho. Werner, após ganhar na corrida dos zagueiros, mandou para fora. O goleiro voltaria a se destacar em boa finalização defendida em chute cruzado de Kulusewski. Guardiola passou a colocar os titulares em campo e passou a poupar outros que começaram desde o início. Todavia, não esperava a lesão de Savinho, que saiu de maca aos 16 minutos. O brasileiro preocupa para os próximos jogos. Os londrinos também não saíram ilesos, afinal três jogadores saíram com problemas físicos, entre eles Romero e Werner.