Roger Machado enaltece força do Internacional para buscar empate com o Flamengo

Treinador do Colorado elogia capacidade de sua equipe em duelo realizado nesta quarta-feira (30) no estádio do Beira-Rio, pelo Brasileirão

Na entrevista coletiva, o técnico Roger Machado valorizou a atuação do Internacional e como a equipe buscou o empate em seus domínios. Enner Valencia marcou o gol do Colorado, enquanto Alcarez fez para os visitantes.

O Internacional empatou com o Flamengo pelo placar de 1 a 1 em um jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado nesta quarta-feira (30) no Estádio Beira-Rio. O resultado mantém a equipe gaúcha na briga pelo G4.

“Fizemos um grande jogo. Competimos até o final e fomos resilientes. Na minha opinião, foi o melhor jogo do ano entre duas equipes brasileiras. No início da partida, o árbitro me advertiu e disse que estava adotando um critério perigoso. No fim, dei os parabéns. Ele escolheu um critério arriscado, mas funcionou”, afirmou Roger Machado na entrevista coletiva. Ele ainda completou:

“O que fica desse empate é a sensação de vitória. Buscamos o empate nos últimos minutos e tivemos chances depois do 1 a 1. Seguimos pressionando, mostrando uma qualidade muito alta. Falei no vestiário que tinha muito orgulho do grupo e que podemos almejar muitas coisas”, finalizou Roger Machado.