Monumental é interditado após show de fogos da torcida do River Plate

Medida impede reabertura até multa ser paga; estádio receberá final da Libertadores com Atlético-MG garantido

De acordo com informações do jornal argentino ‘Olé’, o Monumental só será reaberto após o pagamento de uma multa, cujo valor ainda não foi divulgado.

O Estádio Monumental, do River Plate, acabou sendo interditado devido ao show de fogos de artifício feito pela torcida antes do jogo contra o Atlético-MG , na última terça-feira (29), pela partida de volta das semifinais da Libertadores. A Polícia da Cidade e Agência Governamental de Controle da Argentina tomou a medida nesta quarta-feira (30).

Além disso, o Monumental será o palco da final da Libertadores, na qual o Atlético-MG garantiu a vaga após o empate sem gols na Argentina. O Galo venceu o primeiro jogo por 3 a 0, na última semana, na Arena MRV. Por outro lado, Botafogo e Peñarol disputam a outra vaga nesta quarta-feira (30), no Uruguai. O time carioca tem grande vantagem após a vitória por 5 a 0, no Nilton Santos, no jogo de ida.

