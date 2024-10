Liverpool vence o Brighton e avança às quartas da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool, que teve 60% de posse de bola, foi melhor no primeiro tempo. Com o time da casa optando pelo contra-ataque, a equipe visitante buscou trabalhar a bola até chegar no gol. No entanto, faltou criatividade no último terço do campo para abrir o marcador. Em resumo, não foram tantas oportunidades claras de gol.

O Liverpool venceu o Brighton por 3 a 2 nesta quarta-feira (30) e se classificou às quartas da final da Copa da Liga Inglesa. No Falmer Stadium, no sul da Inglaterra, Gakpo (2x) e Luis Díaz marcaram pelo time visitante. Welbeck e Lamptey descontaram para a equipe da casa. Os cinco gols, aliás, foram no segundo tempo.

A criatividade, que faltou no primeiro tempo, esteve com o Liverpool logo no início da segunda etapa. Afinal, com menos de 50 segundos de bola rolando, o holandês Gakpo fez uma pintura. Ele recebeu a bola no lado esquerdo do campo, puxou para dentro, olhou para o gol e chutou colocado. Aos 15′ a equipe do técnico Arne Slot perdeu uma grande chance de gol, com Szoboszlai, em contra-ataque com três contra um. Mas, no lance seguinte, o time chegou ao segundo gol, mais uma vez com Gakpo, que acertou um balaço no lado direito do goleiro.

Aos 40′ o Brighton descontou, com Adingra, que aproveitou rebote do goleiro Jaros. Depois, o colombiano Luis Díaz marcou o terceiro gol do Liverpool, que ia vencendo com tranquilidade. Mas, aos 45′, Lamptey, de fora da área, voltou a balançar a rede para o time mandante.

