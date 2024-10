Investidor do Atlético posta vídeo em comemoração à classificação para a final

O Galo chegou a esta decisão após vencer o River Plate por 3 a 0 no primeiro jogo, na última semana, na Arena MRV, e segurar o empate sem gols na noite dessa terça-feira (29), na Argentina.

Agora, o Atlético aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Peñarol para saber com quem disputará o título. No primeiro jogo, o clube carioca venceu por 5 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.