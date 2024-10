CEO do Botafogo fala sobre situação com Peñarol: ‘Fomos prejudicados’

Thairo Arruda comentou sobre as decisões do clube uruguaio e também explicou a decisão da Conmebol sobre ingressos

O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, falou sobre as situações recentes envolvendo o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Peñarol, no Uruguai. Para o dirigente, as decisões prejudicaram o clube carioca.

“Acabamos sendo prejudicados pelas decisões, nossos torcedores, muitos perderam o voo, decidiram não vir, voltar. Entendemos esse receio, por falta de segurança, de definição. Inclusive, para aqueles que não se sentirem seguros, pode ser uma boa saída assistir ao jogo do hotel, com um bom vinho uruguaio. Vão estar com total segurança. Acreditamos que o torcedor, embora tenhamos feito tudo pela segurança, inclusive envolvendo governo e embaixada, quem se não sentir seguro, achamos mais prudente até recomendar não ir ao jogo”, alertou.