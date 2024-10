Caixa entra com ação para desbloquear conta do Corinthians em dívida com Pixbet

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio após o descumprimento do acordo judicial com a Pixbet

A Caixa Econômica Federal entrou em ação no processo movido pela Pixbet contra o Corinthians. A empresa tenta liberar as contas bancárias do Alvinegro no banco estatal, que estão penhorados desde ação da Justiça, para pagar o financiamento da Neo Química Arena. O clube paulista teve seus valores bloqueados há cerca de um mês por descumprimento de acordo judicial.

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas do Corinthians após o descumprimento do acordo judicial com a Pixbet. O Alvinegro tem uma dívida de R$ 44 milhões em aberto com a casa de apostas, em decorrência da rescisão unilateral do contrato de patrocínio. À época, o clube paulista fechou acordo com a ‘Vai de Bet’ para parceria master.

O Corinthians não cumpriu os termos de pagamento da dívida integral, com parcelamento até 2025. O clube também não se manifestou sobre a quebra do acordo e o débito em aberto.