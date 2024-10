Abel recebe homenagem pelos quatro anos de Palmeiras: ‘Nunca imaginei ser tão acarinhado’

Técnico conquistou é o mais longevo da história do Verdão. Até o momento, conquistou dez títulos e pode faturar mais um ainda em 2024 Crédito: Jogada 10

O Palmeiras homenageou o técnico Abel Ferreira pelos quatro anos à frente do clube nesta quarta-feira (30). Antes do início do treino na Academia de Futebol, o treinador e os integrantes da comissão técnica receberam das mãos da presidente Leila Pereira e do vice-presidente Paulo Buosi quadros em alusão à marca alcançada. Abel Ferreira foi anunciado nesta data em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, para o lugar de Vanderlei Luxemburgo. São 313 jogos, com 180 vitórias, 77 empates e 56 derrotas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Me identifico aqui e minha comissão técnica também, porque temos tudo, somos ouvidos, fazemos parte do processo. A nossa presidente Leila sabe muito bem aquilo que quer, uma pessoa com convicções fortes e ideias claras, que nos ajuda a ter um rumo e a saber para que trabalhamos. Sabe o esforço que fazemos para entregar o melhor e que, no futebol, tem o ganhar e o perder”, se declara o treinador, antes de continuar:

“Há imagens que ficam gravadas na cabeça e uma foi a homenagem dos nossos torcedores com a caravela e a imagem da bandeira portuguesa no estádio. Foi extraordinário. Não tenho palavras para descrever a emoção que senti no momento. Muito obrigado a todos os torcedores, nunca pensei ser tão bem recebido e acarinhado fora do meu país como fizeram comigo”. Abel é o técnico mais longevo da história do Palmeiras Até aqui, Abel Ferreira e sua comissão técnica é conquistaram dez títulos pelo Verdão: dois Campeonatos Brasileiros (2022, 2023), duas Copas Libertadores (2020, 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2020), três Campeonatos Paulista (2022 e 2023, 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023). O português é o mais vitorioso junto com Osvaldo Brandão, que também levantou dez troféus. Identificado com o Palmeiras, Abel tentou explicar o sentimento pelo clube.

“É algo que você vai aprendendo conforme vai vivendo e sentindo o amor que cada palmeirense tem pelo clube. Começa no clube social, vendo os jogos, a prática esportiva, você vai sentindo o ambiente e a família que existe em torno dos palmeirenses. Sem dúvida que nisso o Brasil é mágico, as pessoas são apaixonadas pelos seus clubes, e no Palmeiras nós sentimos na pele essa paixão, esse carinho, esse amor, essa obsessão. Dizer a um palmeirense o que é ser palmeirense é desnecessário, e a quem não é palmeirense não vale a pena. Só sentindo e estando aqui dentro vamos entender de fato a verdadeira essência de ser palmeirense. Por isso, disse há alguns anos que é um estilo de vida”, destacou. A comissão técnica atual é a mais longeva da história do Palmeiras em tempo e jogos consecutivos. Assim, Abel relatou que suas relações na vida são, de fato, duradouras. Presidente agradece ao treinador português “É o clube onde estou há mais tempo, pois sou um homem de projetos. São 18 anos de casamento e dez de namoro, se juntar dá quase 30 anos com a minha esposa. No futebol também foi isso. São poucos clubes (como jogador): Penafiel, Vitória de Guimarães, Braga e Sporting. Como treinador, idem: Sporting, Braga, PAOK e Palmeiras, o que estou há mais tempo”, afirmou o português.

Leila Pereira fez questão de agradecer ao tempo à frente da equipe e aos títulos conquistados ao longo deste período. “É um momento extremamente especial para fazer mais do que uma homenagem, mas sim um agradecimento. É uma comissão técnica que vem fazendo história no nosso clube. Muito obrigado por tudo que vocês conquistaram e ainda vão conquistar conosco. Foram tantas emoções e momentos inesquecíveis. Passamos momentos de extrema felicidade e outros difíceis, mas, o mais importante: sempre juntos. Somos profundamente gratos, e que a permanência de vocês seja eterna enquanto dure. E vai durar bastante”, agradeceu a presidente. O Palmeiras ainda luta por mais um título nesta temporada. Afinal, está em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos, a três do líder Botafogo. As duas equipes ainda se enfrentam no Allianz Parque, em novembro.