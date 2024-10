Torcedores do Peñarol intimidam botafoguenses: ‘Vieram com garrafas na mão’

Ao Jogada10, torcedor alvinegro reporta sufoco que passou no Mercado do Porto, área turística de Montevidéu

Dois botafoguenses passaram aperto na manhã desta terça-feira (29), véspera do jogo do Botafogo, contra o Peñarol, pelo embate de volta da semifinal da Copa Libertadores, no Campeón Del Siglo. Um detalhe importante: o fato ocorreu no Mercado do Porto: uma zona repleta de turistas e um dos locais preferidos por brasileiros que visitam Montevidéu.

Victor Depoli Malanquini veio de Vitória, no Espírito Santo, com o cunhado, acompanhar o Mais Tradicional. Ele calculou que, por ser um lugar de trânsito de turistas, estaria seguro. Ledo engano. À reportagem do Jogada10, o torcedor alvinegro detalha o sufoco e o susto que levou ao ser intimidado por dois hinchas do Peñarol.

“Fomos dar uma volta no Mercado. Havia dois torcedores do Peñarol, sentados, com garrafas de vidro nas mãos. Eles gritaram: ‘Brasileiro, brasileiro?’. Talvez tenham escutado o nosso português. Dissemos que éramos argentinos e nos esquivamos. Por sorte, passou um táxi e logo entramos. Mas os dois torcedores do Peñarol continuaram nos seguindo e perguntaram ao taxista se éramos mesmo argentinos. Em seguida, começaram a socar os vidros do carro. O condutor arrancou para o nosso alívio. Está f***”, contou Victor.