Seleção Brasileira feminina vence a Colômbia em amistoso

Isa Haas, Gio Queiroz e Adriana garantiram a vitória do Brasil no Kléber Andrade

A Seleção Brasileira feminina venceu a Colômbia por 3 a 1 na noite desta terça-feira (29), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, em segundo jogo amistoso após a conquista da prata nas Olimpíadas. Os gols da vitória foram marcados por Isa Haas, Gio Queiroz e Adriana.

O jogo

O Brasil abriu o placar aos 27 minutos de jogo, com Isa Hass. Duda Sampaio cruzou, e a zagueira cabeceou para balançar a rede. Aos 40, Bia ampliou novamente de cabeça, mas a árbitra marcou uma falta de ataque. Ainda na primeira etapa, aos 46, Gio Queiroz ampliou. A atacante recebeu de Marília e chutou na saída da goleira para marcar o segundo.

Com mais domínio e posse de bola na parte inicial, as brasileiras então tiveram a primeira boa chance também no segundo tempo. Aos 17, Bia Menezes bateu falta e obrigou Tápia a fazer uma linda defesa. Porém, a Colômbia empatou com Linda Caicedo, aos 23, após a atacante avançar em velocidade, driblar a marcação e finalizar forte no alto. Aos 36, Adriana bateu pênalti e, assim, marcou o terceiro do Brasil.