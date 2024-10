River Plate x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia sua jornada esportiva a partir das 20h (de Brasília), com todas as notícias envolvendo os times e muito mais, sob o comando de Belmonte. Assim que a bola rolar, Elder Vieira estará na narração.

River Plate e Atlético jogam nesta terça-feira (29/10), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Galo vai mais tranquilo para o jogo, pois venceu o primeiro confronto por 3 a 0, na Arena MRV. Assim, pode perder até mesmo por dois gols de diferença que avança para a decisão da Libertadores. Caso o River vença por três gols, a partida será definida nos pênaltis. Por outro lado, se os argentinos vencerem por quatro ou mais gols, avançam para a final. Quem passar enfrentará possivelmente o Botafogo, que venceu o Peñarol por 5 a 0 no primeiro jogo.

Belmonte comanda, Elder Vieira narra e a Voz ainda contará com André Bachá nas reportagens e João Miguel Lotufo nos comentários. Não dá para perder nada deste duelo que confirmará o primeiro finalista da Libertadores. Para isso, é só clicar a partir das 20h (de Brasília) na arte acima e conferir o pré-jogo da Voz do Esporte, a melhor mídia digital esportiva de 2023 (ao lado do UOL) pela Aceesp, a Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.