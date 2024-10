Peñarol x Botafogo deve ser com portões fechados ou fora do Uruguai

A indefinição sobre a semifinal entre Peñarol e Botafogo, pela Copa Libertadores, permanece no ar. Porém, apesar de não bater o martelo, a Conmebol já sinaliza o rumo que vai tomar. Nesta terça-feira (29), véspera do encontro, segundo o jornal “O Globo”, houve uma reunião entre agentes de segurança, com participação da própria Conmebol. E a entidade máxima do futebol sul-americano pode tirar a partida do Campeón Del Siglo, estádio do time uruguaio, em Montevidéu.

A decisão? Portões fechados ou mudança de local (provavelmente, o Paraguai, em campo neutro). Buenos Aires, com uma greve de transportes pela frente, deve ser descartada.

Mandante do embate, o Peñarol mudou o discurso. Afirma, agora, que aceita a entrada de torcedores visitantes no CDS. Mas deixa a decisão final para o Ministério do Interior, que, por sua vez, vetou a presença de alvinegros na cancha do Carbonero. A pasta, aliás, está irredutível nesta questão. Não vê segurança para os brasileiros que vão à partida.