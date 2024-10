Jogador casado do Corinthians é exposto por influencer após investida

Maria Helena detalhou o ocorrido e contou sobre as mensagens do atleta, durante sua viagem ao Rio de Janeiro, em seu perfil no Instagram Crédito: Jogada 10

Uma viagem em família ao Rio de Janeiro quase terminou num caso extraconjugal de um jogador do Corinthians – cujo não teve sua identidade revelada. A relação não se consumou pois Maria Helena Holz, estudante que supostamente despertou o interesse do atleta, não correspondeu à atração e não deu continuidade ao assunto nas redes sociais. A estudante de medicina, de 21 anos, revelou o caso em seus stories no Instagram nesta terça-feira (29). Maria Helena Holz mora em Cuiabá e estava no Rio a passeio, quando o garçom de um quiosque da Praia da Barra a abordou na tentativa de conseguir seu telefone para o atleta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estava eu na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, quando de repente, o garçom vem até mim e pede meu telefone com um papel e caneta. Disse que alguém estava pedindo. Anotei e chega uma mensagem pelo Whatsapp do próprio garçom, mas era alguém conversando comigo pelo número dele, pois ele estava do meu lado. Já achei esquisito. Por que não chamou no número dele?”, questionou antes de prosseguir:

“Perguntei quem era e ele mandou uma foto do rosto dele e eu não reconheci. Começou a me perguntar em que hotel eu estava, se podia ir lá. Achei esquisito, ignorei e parei de responder”, contou. Jogador do Corinthians Maria, ainda de acordo com o relato, seguiu a programação do dia e só soube que se tratava de um jogador no dia seguinte. Não demorou muito para descobrir, ainda, que o atleta estava acompanhado da esposa na cidade. “Alguns conhecidos me perguntaram ‘E ai, e você e a pessoa?’. Não tive atração nenhuma, nada a ver, nem conheço. E eles ‘Como você não conhece, é jogador do Corinthians’. Achei que tavam zoando da minha cara”, e continuou: