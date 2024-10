Hotel do Atlético é alvo de foguetório nesta madrugada

Quando há decisão de Libertadores, isso é comum: os foguetes. Para atrapalhar o sono dos jogadores atleticanos, a madrugada em Buenos Aires, próxima ao hotel Marriott, foi marcada por um grande foguetório nesta terça-feira (29). River e Atlético entram em campo nesta noite, às 21h30 (de Brasília), pelas semifinais da Copa Libertadores.

Os torcedores divulgaram nas redes sociais a bagunça que fizeram em Buenos Aires com o intuito de incomodar os atleticanos. O hotel do Galo fica perto do Obelisco, no centro da cidade, um dos pontos turísticos da capital.

O foguetório aconteceu em três momentos. Inicialmente, por volta das 3h (de Brasília), depois às 5h e novamente às 6h.