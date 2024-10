Ex-empresário de Ferreirinha, do São Paulo, detona o jogador

Ex-empresário de Ferrerinha, Pablo Bueno fez uma publicação em seu story no Instagram onde fez críticas ao atacante do São Paulo Crédito: Jogada 10

O empresário Pablo Bueno fez um desabafo contra o atacante Ferreirinha, do São Paulo. Posteriormente ao rompimento com o jogador, Bueno publicou em sua rede social, na última segunda-feira (28), uma postagem com ataques ao camisa 47 do clube paulista. No texto, o empresário fez revelações sobre alguns contratos fechados com Ferreirinha. Além disso, ironizou a situação do jogador ao citar a vitória de Rodri, do Manchester City, no prêmio Bola de Ouro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Tá fácil demais ser jogador… O melhor do mundo, Rodri, ganhou usando muleta. Para realizar o sonho dele (Ferreira), abri mão de ‘um milhãozinho’ (R$ 1 milhão) de comissão para ver ele feliz”, publicou, em sua conta no Instagram. Bueno também direcionou xingamentos para o jogador do São Paulo. Ele ainda chamou Ferreirinha de traidor e disse ter conseguido R$ 70 milhões em três contratos para o atleta. O empresário ainda citou que hoje o atacante é o segundo maior driblador do mundo, de acordo com levantamento do CIES Football Observatory. “Peguei um desdentado, manco, com 21 anos. Zero gol na carreira. Driblava 10 para trás. Perna de pau no Aymore-RS. Investi milhões conquistados no sofrimento”, atacou Bueno.