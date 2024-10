Conmebol exige presença de torcedores do Botafogo no Uruguai

A Conmebol se pronunciou após o Ministério do Interior do Uruguai emitir uma nota oficial comunicando a proibição da torcida do Botafogo no Campeón Del Siglo, contra o Peñarol, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

A entidade enviou um documento à Associação Uruguaia de Futebol exigindo que as partes envolvidas garantam a presença e segurança dos visitantes no confronto decisivo até às 10h desta terça-feira (29). Além disso, caso não enviem por escrito essa garantia, a partida poderá acontecer sem público ou em outro local.

Confira o que diz o documento:

“Solicitamos que o Ministério do Interior da República Oriental do Uruguai conjuntamente com o Club Atlético Peñarol, garantam por escrito que tenham condições de segurança necessárias para a realização do encontro com a presença de ambas partes, e que a mesma seja enviada à Conmebol antes de 29 de outubro, às 10h (do Paraguai), caso contrário a Conmebol se reserva o direito de: