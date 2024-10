CEO da Vasco SAF afirma que clube passa por ‘grande reorganização interna’

Há alguns dias, o Vasco divulgou uma carta sobre a reestruturação financeira do clube. Nesta terça-feira, em entrevista à TV do clube, o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeo, explicou que o clube está em grande reorganização interna desde a saída da 777 Partners, que tinha o controle acionário do Cruz-Maltino.

“A reestruturação do Vasco já começou a cerca de três, quatro meses atrás, a partir do momento da concessão da medida liminar, que afastou a 777 do controle acionário do clube. Neesse momento, iniciou-se um processo de reestruturação do clube em todos os diferentes setores, sob o comando do presidente Pedrinho”, disse antes de complementar.