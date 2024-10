Volante, ex-Vasco, se destaca pelo Strasbourg e busca artilharia do Francês

Andrey Santos marca dois gols no triunfo do Strasbourg sobre o Nantes, pela 9ª rodada, e chega aos cinco tentos na Ligue 1

Sem a presença de Kylian Mbappé no Campeonato Francês, a briga pela artilharia da temporada 2024/25 reserva fortes emoções. Entre os jogadores que estão na disputa, o volante Andrey Santos, ex-Vasco, marcou dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Nantes e chegou aos cinco gols na Ligue 1. Assim, no momento, ele está atrás apenas de Barcola (8), Greenwood (6) e Jonathan David (6).

“Uma vitória e uma atuação de todo o grupo de alto nível. O placar reflete o que produzimos e o que jogamos durante os 90 minutos. Estamos tendo um bom início de temporada e esperamos manter isso ao longo do ano”, disse o meio-campista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Muito feliz pelo momento que estou vivendo e pelo suporte que tenho recebido do clube e do meu Staff. Esses números são o reflexo de todo um processo que começou desde a minha chegada aqui na Europa. Adaptação a um novo estilo de jogo, cultura e todo um processo de chegada a um novo país e campeonato. Tenho margem para evoluir e foco meu dia a dia nisso”, completou.