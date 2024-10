Ronaldo e Rivaldo falam dos brasileiros na disputa pelo Ballon d’Or 2024

Além de Vini jr, concorrente ao prêmio principal, Savinho, Arthur Elias, Tarciane e Gabi Portilho também representam o país no evento Crédito: Jogada 10

Dois vencedores do Ballon d’Or, os ex-craques Ronaldo e Rivaldo, comentaram sobre seus favoritos ao prêmio da edição deste ano, que será entregue nesta segunda-feira (28), em Paris. Em entrevista ao site da Betfair, onde são embaixadores, os pentacampeões mundiais falaram sobre os brasileiros na disputa. Além de Vini Jr, que concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo, os brasileiros Savinho (melhor jogador sub-21), Arthur Elias (melhor técnico de futebol feminino), e Tarciane e Gabi Portilho (melhores jogadoras de futebol feminino) são os outros que representam o país. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Dentro desta lista de brasileiros que concorrem à Bola de Ouro, vejo o Vini e a Portilho como os maiores cotados ao prêmio. O Vini vem de uma temporada brilhante com o Real Madrid, com um rendimento espetacular e títulos importantes. Está merecendo levar este troféu e ajudar o Brasil a figurar com um jogador entre os melhores do mundo novamente. No feminino, coloco a Gabi Portilho sendo uma das maiores cotadas. Ela teve um ano acima da média, jogou muita bola nas Olimpíadas na campanha pela medalha de prata. A colocaria como a melhor do Mundo neste ano”, afirmou Ronaldo Nazário, vencedor do prêmio em 1997 e 2002, aliás.

LEIA MAIS: Vini Jr e Real Madrid não vão comparecer à premiação da Bola de Ouro ‘Vini Jr foi mais funcional’ Para o ex-camisa 9 de Real Madrid e Seleção Brasileira, Vini Jr é merecedor do prêmio, apesar da grande concorrência. “Sabemos que tem o Haaland, o Mbappé, Bellingham e Rodri na disputa, mas no mano a mano, Vini foi mais funcional nas partidas importantes da Champions, ajudou muito a equipe no título contra o Borussia Dortmund, sendo um dos líderes em assistências no torneio, marcando muitos gols decisivos – incluindo o do título. Votaria nele como melhor jogador, pois ele merece”, disse.

Ronaldo não economizou nos elogios ao técnico Arthur Elias, da Seleção feminina. “Arthur Elias revolucionou o futebol brasileiro feminino. A gente que acompanha futebol vê que ele é um cara que estudou, que tem um padrão de jogo bem definido, muito diferente dos demais. A briga será difícil contra os outros treinadores no Bola de Ouro, mas ele possui ótimas qualidades para se tornar um dos melhores treinadores na modalidade”, finalizou. Rivaldo concorda com Ronaldo Concordando com o ex-companheiro, Rivaldo também crê que Vini Jr merece levar o prêmio, o que encerraria um hiato de 17 anos sem brasileiros conquistando o Ballon d’Or (o último foi Kaká, em 2007).

“Meu Top 3 para a Bola de Ouro 2024 tem o Vini Júnior em primeiro, Rodri em segundo e Bellingham em terceiro. É difícil escolher três candidatos apenas. O primeiro acredito que será o Vinícius Júnior, mesmo com a derrota na Copa América, que não foi uma competição boa para ele. Mas digo pelo que ele fez dentro do Real Madrid, toda sua temporada pelo clube espanhol foi digna de ser eleito o melhor do mundo neste ano. Com certeza ele merece trazer novamente essa conquista ao Brasil e aos brasileiros”, disse o craque. Além disso, Rivaldo, vencedor do prêmio em 1999, comenta sobre os principais rivais de Vini: Bellingham (inglês do Real Madrid) e Rodri (espanhol do Manchester City). “Rodri, do Manchester City, é outro jogador que destaco. Ele está há muitos anos jogando bem e conquistando títulos de relevância na Inglaterra. E o que ele fez neste ano pela Seleção Espanhola na Eurocopa o coloca nessa lista de três melhores do mundo. Coloco o Bellingham também nessa lista, pois ele fez uma ótima temporada de estreia no Real Madrid, e é um jogador fundamental para a equipe, mesmo o time tendo muitas estrelas”, analisou.