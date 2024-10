Ramón Díaz cita cansaço do Corinthians em vitória sobre o Cuiabá

O Timão bateu o Dourado por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu do Z4 do Brasileirão

Comandado por Ramón Díaz, o Corinthians derrotou o Cuiabá por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), com gol marcado por Memphis Depay. Com essa importante vitória pela 31ª rodada do Brasileirão, o Timão saiu do Z4 e subiu para a 15ª posição, somando 35 pontos. Após o jogo, o treinador argentino falou sobre a partida e revelou que o time estava cansado.

“Estou de acordo que fomos menos intensos, menos intensos porque mudamos muito, muito no meio, adiante também. Necessitamos fazer isso porque o grupo estava muito cansado. Falamos com o grupo, perguntamos como eles se sentem. Senão, é difícil colocar, o jogador não vai ter o rendimento que esperamos. E muito calor, eu sigo suando. Mas parte de jogar no Brasil. Vínhamos de jogar uma partida intensa, na chuva, com desgaste importante, não poderíamos colocar o mesmo time. O time respondeu muito bem. Foi importante ganhar e sair do Z4”, disse.

O treinador falou sobre as mudanças que teve que fazer para o confronto, destacando mais uma vez o esforço feito. Ramón falou sobre a quantidade de partidas disputadas, mas destacou a importância dos três pontos na luta contra o rebaixamento.