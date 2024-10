Lucas Piton atinge marca de 100 jogos pelo Vasco

Lateral-esquerdo completa número no jogo contra o Bahia, nesta segunda-feira, em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão

Em alta no Gigante da Colina, Lucas Piton almeja chegar à Seleção Brasileira. Em entrevista recente ao site oficial do clube, ele, afinal, falou sobre ser a sua melhor temporada e a expectativa que vive em um dia vestir a camisa amarela.

Lucas Piton atingiu a marca de 100 jogos pelo Vasco , nesta segunda-feira, em jogo contra o Bahia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo soma seis gols e sete assistências em 2024 e é titular absoluto na posição do Cruz-Maltino.

“Tive outras boas temporadas na minha carreira, mas sem dúvida esta é a minha melhor. A Seleção segue sendo um objetivo, todo atleta pensa em defendê-la. Sei que quanto melhor for o meu trabalho no dia a dia, maiores serão as chances de atingir meus objetivos”, disse Lucas Piton ao site oficial do Vasco.

O sucesso no Vasco, aliás, já fez Piton ser observado de perto por clubes da Europa. Na última janela, equipes da Itália, Espanha, Inglaterra e Portugal buscaram informações sobre o jogador. Assim, o Cruz-Maltino comprou o jogador do Corinthians por quase R$ 22 milhões, em janeiro do ano passado.

