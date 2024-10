Kroos critica prêmio Bola de Ouro e diz que Vini Jr deveria vencer

Alemão acredita que prêmios individuais não têm lugar no futebol e aponta ex-colega do Real Madrid como merecedor

Toni Kroos se aposentou do futebol após a Eurocopa 2024 com a Alemanha, mas, desde então, ainda se mostra participativo no futebol. Nesta segunda-feira (28), poucas horas antes da cerimônia da Bola de Ouro, o alemão minimizou a importância do prêmio, afirmando que sabe que o vencedor será Rodri, embora ache que Vini Jr é quem deveria ganhar.

“Rodri vai vencer, obviamente, mas acho que é tudo muito exagerado em torno desse prêmio. Sinceramente, nunca achei que ele fosse importante, porque acredito de verdade, do fundo do coração, que prêmios individuais não têm espaço no futebol”, disse Kroos à The Icon League.

“Esse tipo de coisa faz sentido em um esporte como o tênis, onde apenas um jogador vence. Mas, para mim, seria lógico que Vini tivesse ganhado”, completou.