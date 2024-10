Fernando segue fora do Internacional para compromisso contra o Flamengo

Volante não estará disponível para o confronto atrasado do Colorado, válido pela 17ª rodada do Brasileirão

O volante Fernando segue fora do Internacional para o confronto contra o Flamengo, válido pelo jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em treino realizado nesta segunda-feira (28), no Centro de Treinamentos Parque Giganteo, o jogador apenas correu no gramado.

O camisa 5 do Inter machucou a panturrilha no triunfo sobre o Vitória, no dia 29 de setembro, pela 28ª rodada do torneio. Com isso, não atuou contra o Corinthians, entrou na segunda etapa do Gre-Nal, mas foi poupado novamente contra o Atlético-MG no último desafio do clube.

Apesar de estar sendo preparado para o duelo contra o Rubro-Negro, segundo informações do ge, o trabalho realizado por Fernando no gramado indica que ele não entratá em campo pelo Internacional. Portanto, a provável escalação do time de Roger Machado será: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho (Tabata), Alan Patrick e Wesley; Borré.