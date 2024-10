Ancelotti leva a Bola de Ouro de melhor técnico. Mas não foi receber o prêmio

Treinador do Real Madrid, assim como, o elenco Merengue, não participou da cerimônia desta 2ª feira, em Paris. Arthur Elias não leva no feminino

Saiu a Bola de Ouro de 2024 para melhor técnico do futebol feminino e masculino de 2023/24. Os prêmios foram para Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Emma Hayes, da seleção feminina dos Estados Unidos.

Ancelotti leva, mas não comparece

Mas Ancelotti não compareceu ao evento desta segunda-feira (28/10) em Paris, no Le Chatelêt. Tudo devido ao Real Madrid ter cancelado sua ida ao evento. Uma realiação quando o clube teve conhecimento, horas antes, de que Vinícius Jr. não levaria a Bola de Ouro (informação vazada pela imprensa). Em razão disso, nenhum membro do Real Madrid compareceu. Os merengues também levaram o prêmio de clube do ano.

A premiação de melhor técico, passa a se chamar Prêmio Johan Cruyff. Trata-se de homenagem ao holandês que revolucionou o esporte como jogador e técnico. Ele morreu em 2016. O filho de Cruyff, Jordi (ex-jogador e técnico), e Stoichkov, que teve o holandês como treinador quando defendeu o Barcelona, participaram da celebração do nome deste prêmio.