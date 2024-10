Vasco x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (28), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), a bola rola às 21h (de Brasília). Na classificação, o time carioca é o 10° colocado, com 40 pontos. O Tricolor de Aço, com 46, é o sétimo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O Premiere transmite a partida.