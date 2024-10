Gabriel Milito diz como Atlético vai enfrentar o River Plate

O Atlético agora vira a chave e muda o foco para a decisão da Copa Libertadores. O jogo de volta contra o River Plate será na terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires. O Galo tem uma grande vantagem construída no confronto de ida, na Arena MRV, no dia 22/10, com 3 a 0. No jogo, Deyverson foi o grande destaque, com dois gols e uma assistência. O técnico Gabriel Milito não pretende mudar o estilo de jogo.

Assim, o treinador esclareceu que a ideia é trabalhar da mesma maneira para garantir a vaga do Atlético na final da Copa Libertadores da América.

“Pensaremos em como planejar a próxima partida, que é muito importante. Sem dúvida, temos uma maneira de jogar e não vamos mudar. Tentaremos desenvolver nosso jogo, ser muito competitivos, valentes e jogar com muita personalidade. Esses são os aspectos que todos os jogadores conhecem”, destacou Milito.