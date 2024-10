Fora da relação de Jorge Jesus, Neymar vai a jogo do Al-Hilal com traje árabe, filha e noiva

Neymar acompanhou a vitória do Al-Hilal por 2 a 0 direto da Kingdom Arena, com Mavie e a noiva Bruna Biancardi

O craque brasileiro Neymar não pôde entrar em campo na vitória por 2 a 0 do Al-Hilal sobre o Al-Taawon, neste sábado (26), no estádio Kingdom Arena. No entanto, mesmo sem poder atuar, o camisa 10 esteve no local e não foi sozinho.

Neymar foi acompanhado pela noiva, Bruna Biancardi, e pela filha do casal, a pequena Mavie. Durante o jogo, Neymar comemorou o desempenho da equipe em campo. Neymar vibrou com lances e gols e viu seu time vencer, sem grandes dificuldades, com gols de Mitrovic e Sergej Milinkovic-Savic.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Chamou atenção a roupa que Neymar usava. Em vez de suas roupas estilosas, o camisa 10 foi ao estádio com um traje árabe, o thobe. Essa roupa branca é comum na região, tradicional e usada apenas por homens.