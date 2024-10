CEO do Fortaleza cutuca arbitragem contra o Palmeiras: ‘Vão marcar mais pênaltis?’

Marcelo Paz ficou inconformado com as marcações de pênaltis a favor do Verdão, no duelo que terminou com empate no Allianz Parque Crédito: Jogada 10

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, ficou inconformado com as decisões da arbitragem favoráveis ao Palmeiras no empate por 2 a 2 entre as equipes no último sábado (27), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Brasileirão. O dirigente se pronunciou nas redes sociais. “Empatamos o jogo. ‘Tá’ 2×2, gols com bola rolando, hein! Será que vão marcar mais pênaltis pro adversário?”, escreveu Paz, em seu perfil no Instagram. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ramon Abatti Abel, árbitro do jogo entre paulistas e cearenses, marcou dois pênaltis para o Palmeiras. Primeiramente, Flaco López disputou bola na área com Titi e foi ao chão. Depois, já segunda etapa, o juiz da partida foi chamado pelo VAR e apontou a penalidade após cruzamento de Caio Paulista em que a bola acertou o braço de Yago Pikachu.