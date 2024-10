Bayern goleia e segue na liderança do Alemão

O Bayern de Munique, quando encaixa seu jogo, torna-se difícil para qualquer rival. Foi exatamente isso que aconteceu neste domingo (27/10). Afinal, os bávaros foram até a casa do Bochum, no Vonovia Stadium, e liquidaram. Afinal, construiu uma goleada impiedosa de 5 a 0. Este jogo foi pela oitava rodada do Campeonato Alemão, e os gols foram marcados por Olise, Musiala, Kane, Sané e Coman. O que surpreendeu foi a eficácia do Bayern: de suas 14 finalizações, sete foram no alvo, e cinco delas resultaram em gols. Mesmo como visitante, o time encerrou a partida com 73% de posse de bola, enquanto o Bochum finalizou apenas cinco vezes.

Com essa vitória, o Bayern lidera a Bundesliga com 20 pontos, o mesmo total do RB Leipzig, mas com um saldo de gols superior (22 a 11). O time abriu uma vantagem de cinco pontos sobre o atual campeão, Bayer Leverkusen, que tem 15. Por outro lado, o Bochum, com mais esse fracasso, soma apenas um ponto em oito rodadas e já está na última posição, atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Bayern, gols em profusão

O Bayern sobrou. E seu primeiro gol, aos 16, veio em uma bela cobrança de falta de Olise, que foi executada no canto esquerdo do goleiro para colocar os bávaros na frente. Sem muito esforço, Musiala ampliou de cabeça aos 25 minutos, escorando uma assistência precisa de Kimmich.