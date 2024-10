Mano Menezes, do Fluminense, critica marcação dos pênaltis, mas reconhece culpa

O Fluminense entra em campo contra o Grêmio na sexta-feira (1), no Maracanã, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes, portanto, se enfrentam na briga contra o rebaixamento. O Tricolor carioca está com 36 pontos e o time gaúcho com 38.

