Goiás promove ação para alertar sobre o câncer de mama

Além disso, no intervalo da partida, um vídeo foi reproduzido no telão para mostrar o caso de Ângela, uma torcedora do clube que está em fase final de recuperação de um câncer de mama. A esmeraldina falou sobre o diagnóstico e a importância de se prevenir e de tratar a doença. O conteúdo também foi publicado nas redes sociais do Goiás.

Enquanto a bola rolava dentro de campo, um ponto rosa apareceu no telão do estádio da Serrinha e, conforme o tempo de jogo passava, esse ponto, antes quase imperceptível, foi crescendo e tomando conta da imagem, em uma analogia ao nódulo que é característico no câncer de mama. A ação seguiu o mote de “Não ignore os sinais”, para incentivar a busca do diagnóstico precoce.

Durante todo o jogo houve várias interrupções no telão com a inserção de informações e motions sobre a campanha. Nenhuma das ações foi comunicada previamente pelo clube, justamente com o intuito de gerar surpresa em quem acompanhava o jogo no estádio, na transmissão de TV e nas redes sociais.

“O futebol é uma excelente ferramenta para promover a conscientização. Queríamos abordar o Outubro Rosa de uma forma diferente, marcante, que realmente chamasse a atenção dos torcedores. Por isso pensamos em um conjunto de ações que trouxessem impacto e também informações, com objetivo de conscientizar as pessoas sobre um tema delicado, mas extremamente necessário”, explica Jessica Rezende, diretora de marketing do Goiás.

Outras iniciativas também foram promovidas pelo time esmeraldino ao longo do jogo. No segundo tempo, os atletas atuaram com o patch da campanha do uniforme. Nas redes sociais, as postagens do clube também passaram a contar com o emblema, além de servirem como canal de informação sobre o tema, divulgando dados sobre a causa durante toda a partida.