Com show de Bernabéi, Inter vence reservas do Atlético em BH

Lateral-esquerdo do Inter dá assistência, faz gol e sofre pênalti em vitória por 3 a 1 na Arena MRV Crédito: Jogada 10

O Internacional venceu o Atlético por 3 a 1, na Arena MRV, neste sábado (26), em jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Alan Patrick, Bernabéi e Bruno Tabata fizeram os gols, enquanto Vargas anotou para o Galo, que jogou com time praticamente reserva, de olho nas decisões da Libertadores e da Copa do Brasil. Com o resultado, o Internacional está em quinto lugar, com 52 pontos, enquanto o Atlético encontra-se em nono, com 41. O último do G4 é o Flamengo, com 54. Inter e Fla, inclusive, têm um jogo a menos, e eles se enfrentam na próxima rodada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a classificação detalhada do Brasileirão

O primeiro tempo começou em ritmo de treino, com as duas equipes se estudando bastante. Assim, demorou a “pegar no tranco”. Aos 35, Borré tocou para Bernabéi, que chutou a gol. No rebote, a bola voltou para ele mesmo, mas o argentino acabou derrubado por Bruno Fuchs. Alan Patrick cobrou e abriu o placar. Dois minutos mais tarde, a dupla apareceu novamente: Borré arrancou pela direita e acionou o lateral, que invadiu a área e fez 2 a 0. O Atlético-MG, apesar da desvantagem e de estar com o time reserva, diminuiu ainda no primeiro tempo: Rubens arrancou, invadiu a área, driblou Bruno Gomes e chutou na trave. A bola caiu no pé de Vargas, que foi derrubado por Thiago Maia. O próprio chileno bateu e converteu. A segunda etapa começou com outra cara, afinal, chovia muito muito na Arena MRV, o que dificultava a a criação de jogadas. Além disso, o treinador Roger Machado fez duas mudanças no Internacional. As poças estavam maiores no campo de ataque do Inter, o que, de certa forma, também ajudou o Atlético. Inclusive, aos 14, Igor Rabello perdeu grande chance após bate e rebate na área em cobrança de falta de Igor Gomes.

Também muito por conta da chuva, a partida caiu muito em nível técnico, com muitas faltas e reclamações. O meia Gustavo Scarpa, inclusive, foi expulso (com dois amarelos) no banco de reservas. Aos 27, Paulo Victor derrubou Borré na área. O juiz deu pênalti, mas depois foi ao VAR e mudou a sua decisão. Bernabéi, o dono do jogo, apareceu novamente aos 42. Após sofrer um pênalti e fazer um gol, deu uma assistência para Bruno Tabata dar números finais: 3 a 1. O Atlético-MG só volta a campo agora, pelo Brasileirão, no próximo dia 6/11, quando visita o Atlético-GO. Até lá, porém, encara River Plate (ARG) e o Flamengo, ambos também fora de casa, pela Libertadores e Copa do Brasil. O Fla, aliás, será o próximo adversário do Inter, na quarta-feira (30), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão.