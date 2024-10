Bruno Tabata celebra Lei do Ex e recuperação do Internacional no Brasileirão

Meia-atacante, que já teve passagem pelo Atlético, marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 do Colorado na Arena MRV

“Estou feliz com a vitória, três pontos especiais. Estamos em um processo de recuperação. Fico contente pelo gol e por ajudar a equipe. É a primeira vez que marco em Minas Gerais, onde tenho amigos e familiares. É o clube que me revelou, tenho gratidão e fico feliz em ajudar meu time”, destacou em entrevista ao “Canal Premiere”.

O Internacional venceu o Atlético por 3 a 1 na noite deste sábado (26), na Arena MRV, em jogo do Campeonato Brasileiro . Os gols foram marcados por Alan Patrick, de pênalti, além de Bernabei e Bruno Tabata, que já atuou pelo Atlético.

Desde a chegada do técnico Roger Machado, o Internacional faz uma campanha de recuperação. Atualmente, o clube ocupa a quinta colocação no Brasileirão, com 52 pontos. Tabata enfatizou a importância de manter o foco na temporada.

“Acho que desde que cheguei já mencionei que nosso elenco é bom e qualificado. Algumas coisas aconteceram, mas todos estão remando para o mesmo lado. Temos jogos importantes em casa e vamos continuar trabalhando para atingir nossos objetivos”, finalizou.

O Inter volta a campo na quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Flamengo, em Porto Alegre. Além dos cariocas, o Colorado terá outros dois jogos em casa: Criciúma, na terça-feira (5), e Fluminense, na sexta-feira (8).