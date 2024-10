Botafogo marca no fim, vence o Bragantino e abre vantagem na liderança do Brasileirão

Depois do atropelo sobre o Peñarol, pela Libertadores, o Botafogo mostrou que também tem ambição pelo título do Brasileirão. Neste sábado, Alvinegro foi com titulares e venceu o Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada da competição. Gregore, pela primeira vez, marcou pelo Glorioso e garantiu a vitória maiúscula no fim. O time de Artur Jorge cresceu no segundo tempo e dominou as ações, mas enfrentou o ferrolho montado por Pedro Caixinha.

Assim, o Botafogo abre vantagem na liderança, com 64 pontos, e permanece sendo perseguido pelo Palmeiras, que empatou com o Fortaleza. Do outro lado o Bragantino segue em jejum de vitórias e está na 16ª posição, com 34 pontos. Agora, o Alvinegro volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Peñarol, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores. Do outro lado, o Massa Bruta enfrenta o Cuiabá, no sábado, às 16h, também em Bragança Paulista.

Poucas emoções

Precisando de vitória, Bragantino e Botafogo não fizeram um primeiro tempo de emoções. Na disputa pela liderança, o Alvinegro até teve mais presença no campo de ataque, duas finalizações mais perigosas com Igor Jesus, mas nada capaz de tirar o zero do placar. Do outro lado, o Massa Bruta até teve uma boa chance com Matheus Fernandes e outra em um chute de longa distância com Jhon Jhon. Além disso, conseguiu segurar os ataques cariocas. Um duelo bem acirrado nas disputas de bola, mas sem grandes oportunidades.