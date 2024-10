Após seis jogos sem vencer, Avaí derrota o Vila Nova e se afasta do Z4

Hygor, duas vezes, e pelo zagueiro Tiago Pagnussa marcam e garante vitória do Leão Ilha pelo placar de 3 a 0 na Ressacada

Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Hygor, duas vezes, e pelo zagueiro Tiago Pagnussa, que também deixou sua marca no triunfo. Todos os gols saíram no primeiro tempo do confronto.

O torcedor do Avaí enfim voltou a sorrir, e o motivo é a vitória pelo placar de 3 a 0 sobre o Vila Nova, nesta sexta-feira (25), pela 34ª rodada da Série B. O duelo ocorreu na Ressacada, e o time catarinense encerrou um jejum de seis partidas sem resultados positivos.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 46 pontos e ocupa, portanto, a 11ª posição, ficando distante do Z4. Já o Vila Nova segue sonhando com o acesso; nem mesmo a derrota afasta esse sonho. O time goiano é o quinto colocado e tem 52 pontos. Quatro a menos que o Mirassol, que abre o G4.

Na próxima rodada, o Avaí atuará contra o Ceará, fora de casa, no estádio do Castelão. O jogo está marcado para domingo (3), às 18h30 (de Brasília). Por outro lado, o time goiano volta a campo no sábado (2) contra o Santos, líder da competição.

