Santos estuda rescisão contratual de Morelos após acidente

Uma parte da diretoria santista entende que Morelos pode ter seu contrato rescindido por ter sido detido e multado fora do país. O motivo seria o suficiente para encerrar o contrato do colombiano sem custos.

O Santos estuda a rescisão contratual do atacante Alfredo Morelos, após o colombiano causar um acidente em Antioquia, que deixou uma pessoa gravemente ferida e dirigir embriagado. O jogador foi detido pelas autoridades locais e liberado após prestar depoimento. O jogador tem vínculo com o Peixe até dezembro de 2026.

Contudo, outra ala da diretoria entende que o Santos estaria protegido caso o Atlético Nacional tomasse essa decisão. Afinal, Morelos está emprestado pelo Peixe à equipe de Medellín. Assim, são eles os responsáveis pelo contrato do centroavante. O Alvinegro Praiano ainda não tomou nenhuma decisão e o caso está sendo estudado por diversos departamentos.

De acordo com informações da imprensa colombiana, Morelos dirigia uma caminhonete, invadiu a pista contrária e colidiu com um motociclista. A polícia deteve o colombiano e notou sinais de embriaguez. Nesta quinta-feira (24/10), o diretor executivo do Peixe, Alexandre Gallo, ligou para o jogador e ofereceu apoio. O jogador está em sua casa em Medellín se recuperando do trauma da batida e aguardando o início dos trâmites burocráticos.

Contratado no segundo semestre de 2023, Morelos recebia um alto salário e não rendeu o esperado no Peixe. Embora tenha reduzido de R$ 950 mil para R$ 350 mil no início deste ano, ele não conseguiu espaço na equipe sob o comando de Fábio Carille. No entanto, pelo Atlético Nacional, Morelos marcou sete gols e fez uma assistência em 15 partidas. O jogador tem contrato com o Santos até o fim de 2026.