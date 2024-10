Ramón Díaz vê duelo aberto e reforça: ‘Corinthians está competindo’

Treinador mostra confiança pela classificação para final da Sul-Americana após empate com Racing, pela Sul-Americana

Ramón Díaz também destacou a entrega do time em campo por causa da forte chuva, em São Paulo. Além disso, o comandante também pede para a equipe competir.

“Eu não pensei que vocês todos pensassem que essa fase ia ser definida hoje, vocês estão enganados porque o futebol internacional é diferente, as táticas são diferentes, a agressividade é diferente, os árbitros não são brasileiros, eles são da luta permanente de um jogo e nós temos que correr. Faltam 90 minutos para jogar e está tudo em aberto, o Corinthians não está eliminado. Temos que ir a Buenos Aires e jogar em qualquer estádio, porque se queremos jogar a final temos que primeiro tentar ir lá e, apesar de jogarmos fora, o Corinthians a tem uma equipe que tem a possibilidade de poder passa”, disse.

“A gente tinha uma caraterística de uma equipe que joga atacando e foi difícil por causa da chuva, mas eu fico feliz pela equipe em primeiro lugar porque a gente não perdeu, estamos a 90 minutos do apito final, mesmo tendo que jogar fora de casa, custe o que custar, mas para passar a gente tem que competir e o Corinthians está competindo, então eu fico muito feliz com isso”, elogiou o técnico.

“O aspecto psicológico é fundamental para poder competir, tanto a nível nacional como internacional, mas os jogos internacionais são completamente diferentes. Há muita luta, o jogador argentino vai lutar antes de receber a bola, aconteceu muito, mas para as duas equipes foi igual, para nós aconteceu a mesma coisa, tínhamos de ser cobrados e não fomos cobrados, mas é assim que se jogam os jogos internacionais”, disse.

Giovane não quer renovar

Após ser acionado na partida contra o Flamengo, Giovane não apareceu na lista de relacionados para o embate diante do Racing. Depois da partida, Ramón Díaz foi questionado sobre o assunto e deixou claro que o jogador não será opção no elenco até renovar contrato com o clube.

“Deixo as coisas claras. Giovane não quer renovar com o Corinthians. Fazem a proposta, mas não quer renovar. Tem que ser grato ao clube, como também há outros dois garotos que não querem renovar. Ou renova ou não joga, precisamos de jogadores comprometidos. Tem que ser grato pelo que o Corinthians dá. Até renovar, não joga nenhum”, disse o comandante argentino em entrevista coletiva.