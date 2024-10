Jacaré invade CT do Vasco; veja

Animal surge no gramado do Moacyr Barbosa antes do treino do time; ninguém do elenco estava no momento Crédito: Jogada 10

O CT Moacyr Barbosa, do Vasco, recebeu um convidado para lá de inesperado nesta sexta-feira (25). Fora da hora de treino, um jacaré invadiu o Centro de Treinamento do clube, situado próximo a um mangue na zona Oeste do Rio de Janeiro. LEIA MAIS: Payet encerra boatos sobre deixar o Vasco em postagem: 'Aqui é meu lugar' As fotos mostram o animal, de médio porte, dentro de um dos dois campos do CT, próximo à linha lateral. Funcionários do clube utilizaram uma lata de lixo para encurralar e prender o jacaré.