Em nova derrota na Justiça, PSG terá de pagar R$ 338 milhões a Mbappé

Comissão Paritária da Liga Francesa de Futebol confirma decisão em primeira instância do imbróglio entre atleta e clube

A Comissão Paritária da Liga Francesa de Futebol confirmou, nesta sexta-feira (25), a decisão em primeira instância do imbróglio entre Mbappé e Paris Saint-Germain. Assim, o PSG terá que pagar 55 milhões de euros (cerca de R$ 338 milhões) ao atacante, que alega não ter recebido esse valor em salários e bônus acordados.

Por outro lado, vale destacar que o clube parisiense pode recorrer à Comissão Superior de Recurso da Federação Francesa de Futebol. Os 55 milhões de euros fazem parte dos últimos três meses de salários e ao bônus de assinatura do último contrato.

Na ocasião, o PSG alegou que Mbappé faltou com a sua palavra, depois de se comprometer verbalmente com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, em agosto de 2023, a “perdoar” os 55 milhões de euros que teria a receber.