Em liberdade provisória, Daniel Alves reaparece com postagem religiosa

Na imagem, o ex-jogador parece estar em uma espécie de um closet e à frente de um conjunto diversificado de camisas de futebol. Trata-se da segunda vez que Dani Alves aparece nas redes sociais após deixar a prisão. O momento anterior ocorreu no começo de outubro. Na oportunidade, ele está sorridente e usava uma camisa com a frase “Bons tempos estão por vir”, mas em inglês. Ele segue morando em Barcelona com a esposa Joana Sanz.

Daniel Alves tem buscado retomar suas atividades desde sua soltura. Recentemente, o ex-Seleção Brasileira foi visto participando de jogos de futebol amador no campo de Carmelo, perto do Parque Güell, em Barcelona. De acordo com jornais espanhóis, como “Marca” e “Sport”, o atleta de 41 anos faz uso de um aplicativo para combinar participações em jogos com desconhecidos. Inclusive, vídeos que circulam no “X” mostram Dani Alves durante uma partida, utilizando uma camisa do Boca Juniors.

Condenação de Daniel Alves

Daniel Alves recebeu uma condenação de quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona. Porém, ele deixou a prisão em março, após pagar 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de fiança. O ex-jogador aguarda o julgamento de seu recurso em liberdade.