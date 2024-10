Caso Valdívia: investigação de abuso sexual ganha novo capítulo

Ex-jogador Valdívia, ídolo do Palmeiras, é investigado no Chile após duas denúncias de abuso sexual; ele está preso preventivamente

Conversas do ex-atleta com uma denunciante do crime de estupro teriam vazado na web. Em nota, a Procuradoria Metropolitana do Oriente informou que a investigação será conduzida pela promotora-chefe de Ñuñoa, Rossana Folli.

O Ministério Público do Chile abriu um inquérito pelo crime de violação de sigilo e vazamentos de provas referente ao caso que envolve uma investigação sobre o ex-jogador Jorge Valdívia por abuso sexual. O ídolo do Palmeiras tem em andamento duas acusações por estupro em seu país.

Atualmente, Valdívia está detido no Centro de Detenção de Rancagua. Na última quarta-feira (23), o apartamento dele foi alvo de buscas por parte das forças especiais da polícia chilena. A operação teve como objetivo encontrar possíveis provas no local.

Nos últimos dias, Valdívia sofreu duas denúncias de estupro no Chile. A primeira acusação aconteceu na última segunda-feira (21), quando uma mulher foi ao Serviço Médico Legal (SML) de Independência para denunciar um possível crime sexual do ex-atleta. A vítima cita que o episódio ocorreu no último domingo (20), depois que encontrou com o ídolo do Palmeiras em um restaurante no bairro de Providencia.

Enquanto isso, a segunda acusação ocorreu na última terça-feira (22), um dia após o primeiro caso vir à tona. A denúncia teve a confirmação do Ministério Público do Chile.