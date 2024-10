Bastidores: Marlon Freitas, do Botafogo usa sonho como incentivo na Libertadores

Marlon Freitas, capitão do Botafogo, teve um discurso importante antes da partida contra o Peñarol. O jogador buscou incentivar os demais atletas com o discurso do sonho e também citou o momento do clube. O Alvinegro vive uma temporada em alto nível e, portanto, busca um título inédito na história do clube carioca.

“Vai dar Botafogo, velho. Vamos. Nós temos 90 minutos para ganhar o jogo. Para dar um passo em busca do nosso sonho. Nós somos uma família. Um correndo pelo outro, um apoiando o outro. Vamos. Esse momento é nosso, nós conquistamos isso, com muita humildade, trabalho, parceria, união e cobrança. Esse momento é nosso. Olha para o lado, confia no parceiro do lado. Confia. Nós somos uma família. Então acredita. Se você pensar assim, você vai fazer a diferença. Você já está fazendo a diferença. Acredita. E nós vamos ganhar”, disse Marlon Freitas em vídeo publicado pelo “Botafogo TV”.